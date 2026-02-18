Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón de cama de matrimonio más barato del mercado: regula la temperatura para dormir

Lidl no solo vende alimentos o robots de cocina. También puedes encontrar accesorios muy prácticos para tu bienestar. Por ejemplo, hay collarines para proteger el cuello. Y férulas para la parte inferior del cuerpo.

Lidl también tiene a la venta aparatos de masaje y agradables aceites para el cuerpo. ¡Pero eso no es todo! ¡También puedes encontrar un estupendo colchón de espuma de la marca Meradiso! Ya está teniendo un gran éxito gracias a la comodidad que ofrece. ¡Y con razón! Este colchón de espuma fría de Lidl tiene 7 zonas de dureza de la marca Meradiso. Por lo tanto, es muy cómodo y te permite pasar noches muy agradables. Ten en cuenta que cuenta con un acolchado óptimo para el peso corporal. Si tiene problemas de espalda, sin duda es el que necesita. En cuanto a las medidas, tenga en cuenta que mide 150 x 190 x 19 cm.

Pero, hya más. Lidl también entrega este colchón con una funda acolchada por ambos lados. Esto es perfecto para facilitar el lavado. En la zona de los hombros, encontrará varias capas especiales que hacen que el colchón sea aún más flexible.

Todos estos elementos le ayudan a descansar como es debido. Especialmente cuando está tumbado de lado. La funda acolchada está fabricada con fibra climática. Esto significa que garantiza una ventilación óptima para dormir en los días más calurosos. Las cuatro caras de este colchón de Lidl son totalmente lavables, separables y extraíbles. Y lo mejor de todo es que se puede lavar a máquina a 60 °C! Además, la funda del colchón es extraíble gracias a una cremallera.

Si quieres moverlo, dispone de 4 asas para transportarlo más fácilmente y darle la vuelta a tu gusto, "4 bandas de agarre para girarlo y darle la vuelta fácilmente", tal y como señala la propia página el colchón. Con todos estos elementos, este colchón ofrece un sueño cómodo y reparador, todo lo que necesitas para mantenerte en forma durante el día.

En cuanto al precio, este artículo de Lidl desafía a la competencia, como Ikea o Leroy Merlin. El colchón tiene un precio de 109,99 euros. Como puedes ver en la página web, tiene un buen descuento del 21 % respecto a su precio original sin oferta de 139,99 euros. Si compras el coclchón a través de la página web de Lidl o recibirás en un plazo de 24 a 48 horas.