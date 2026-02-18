Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerte con la cortadora de barba 6 en 1 más barata del mercado: disponible por 29,99 euros

Cuando salimos a la calle tenemos que estar perfectos, por eso los hombres con barba necesitan sí o sí, una cortadora de barba. Pues en Aldi tienen una que, además de ser 6 en 1, es la más barata del mercado. Está disponible desde este sábado por 29,99 euros, así que se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con ella.

Se trata de una cortadora de barba de la marca Philips que, entre otros accesorios, incluye un práctico cortador para el molesto pelo de la nariz y las orejas.

Cortadora de barba. / Aldi

Es recargable y tiene una autonomía máxima de 60 minutos, además, tiene un indicador de batería para que nunca te quedes sin ella.

Descuento

Esta cortadora de barba tiene un precio de 39,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 25 por ciento en Aldi, con lo que se queda en 29,99 euros.