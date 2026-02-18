Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerte con la cortadora de barba 6 en 1 más barata del mercado: disponible por 29,99 euros
Un artículo indispensable para el aseo masculino
Cuando salimos a la calle tenemos que estar perfectos, por eso los hombres con barba necesitan sí o sí, una cortadora de barba. Pues en Aldi tienen una que, además de ser 6 en 1, es la más barata del mercado. Está disponible desde este sábado por 29,99 euros, así que se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con ella.
Se trata de una cortadora de barba de la marca Philips que, entre otros accesorios, incluye un práctico cortador para el molesto pelo de la nariz y las orejas.
Es recargable y tiene una autonomía máxima de 60 minutos, además, tiene un indicador de batería para que nunca te quedes sin ella.
Descuento
Esta cortadora de barba tiene un precio de 39,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 25 por ciento en Aldi, con lo que se queda en 29,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes