Los tres alimentos que comes todas las semanas y que jamás debes lavar: "Estás poniendo en riesgo tu salud"

"Puede ser muy peligroso". Es la advertencia que hace el dietista y nutricionista Luis Alberto Zamora, más conocido como Nutriman, sobre lavar ciertos alimentos que comemos con mucha frecuencia. Los tres más importantes son los huevos, el pollo y las setas. Si los pones debajo del grifo, no solo te estás equivocando, sino que estás poniendo en riesgo la salud y la calidad del plato que estás cocinando.

Los huevos

Los huevos, cuyos precios están disparados, nunca se lavan, empieza diciendo Luis Alberto Zamora en el programa de "Y ahora Sonsoles", de Antena 3. "Aunque vengan con restos de suciedad, no hay que lavarlos, porque tienen una cutícula que les protege y que les impermeabiliza. Si tú los lavas, entonces estás rompiendo esa protección e impermeabilización y las bacterias pueden pasar dentro", explica. Y en consecuencia, se aumenta el riesgo de sufrir una intoxicación.

Otra cosa que hacemos mal con los huevos es cascarlos en la propia sartén. El motivo: hay que evitar que la cáscara toque la clara o la yema durante su preparación.

El pollo

El segundo alimento que "jamás, jamás" debe lavarse es el pollo. "El pollo asumimos que viene con una bacteria, que es la listeria, que si lo cocinamos se desactiva. Pero si yo lo meto debajo del grifo, por mucho cuidado que tenga va a haber microgotitas de agua que se van a esparcir por toda la cocina", detalla. Por tanto, hay riesgo de que las bacterias se propaguen y, en definitiva, provocar enfermedades. Lo recomendable en este caso es mantenerlo en la nevera a menos de 4 grados, cocinarlo completamente y utilizar utensilios diferentes para manipularlo.

Las setas

El tercer alimento de esta lista son las setas. "Se le quita lo que tenga mal y se limpian con un paño húmedo o un cepillo para quitar la tierra y, si se quiere, se pueden escaldar antes de incorporarlas al plato", comenta.

Para terminar, el experto dejó claro que tampoco hay que lavar las ensaladas de bolsa que ya vienen listas para comer ni pasar por agua caliente los tápers que descongelamos. "Siempre se descongela con agua fría. Porque si lo haces con agua caliente, activas las bacterias", concluye.