Este viernes se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el moldeador y secador de pelo que recuerda al Dyson pero que solo cuesta una mínima parte
Tiene un montón de accesorios que puedes utilizar
Si queremos lucir un buen peinado, tenemos que acudir a la peluquería. Pero no siempre hay tiempo ni dinero para acudir a la peluquería, así que en Aldi tienen el moldeador y secador de pelo que recuerda mucho al Dyson, pero que solo cuesta una mínima parte.
Este artilugio tiene una potencia de 1.000 vatios, un cepillo de secado 5 en 1 con cabezal intercambiable que modela, riza, alisa y agrega más volumen a tu cabello.
Además, funciona tanto en cabello húmdo como seco y tiene tres niveles de calor.
Su cable es giratorio en 360 grados y está disponible en tres colores, champagne, negro y azul.
Precio
Este moldeador tiene un precio de 29,99 euros, pero en Aldi tiene una rebaja del 16 por ciento, con lo que se queda en 24,99 euros.
