Este viernes se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el moldeador y secador de pelo que recuerda al Dyson pero que solo cuesta una mínima parte

Si queremos lucir un buen peinado, tenemos que acudir a la peluquería. Pero no siempre hay tiempo ni dinero para acudir a la peluquería, así que en Aldi tienen el moldeador y secador de pelo que recuerda mucho al Dyson, pero que solo cuesta una mínima parte.

Este artilugio tiene una potencia de 1.000 vatios, un cepillo de secado 5 en 1 con cabezal intercambiable que modela, riza, alisa y agrega más volumen a tu cabello.

Modeador y secador de pelo. / Aldi

Además, funciona tanto en cabello húmdo como seco y tiene tres niveles de calor.

Su cable es giratorio en 360 grados y está disponible en tres colores, champagne, negro y azul.

Precio

Este moldeador tiene un precio de 29,99 euros, pero en Aldi tiene una rebaja del 16 por ciento, con lo que se queda en 24,99 euros.