Colas kilométricas en Lidl desde el lunes al tirar el supermercado el precio de su freidora de aire más conocida que ahora cuesta menos de 48 euros

A lo largo de todo el año 2025, e incluso en los últimos meses de 2024, si algo se puso de moda en las cocinas de todo el país fueron las freidoras de aire. Parecía que iba a ser algo pasajero, tipo lo que pasó en los años 80 con las yogurteras, pero no has ido así. Parece que el gusto por la cocina sana y la voluntad de muchos de cuidarse ha hecho que las freidoras de aire lleguen para quedarse.

El supermercado Lidl (de origen alemán) es famoso por sus ofertas temáticas en lo que tiene que ver con alimentación y con productos tanto del hogar como de cocina. En esta ocasión desde el pasado lunes se están produciendo colas kilométricas en sus supermercados por la puesta a la venta de su conocida freidora de aire (marca Masterpro) que tiene un descuento del 63 por ciento.

Cuenta con ocho programas de cocina destinados a evitar el tan temido aceite (muchas dietas prohíben freír con este alimento y menos si no es de oliva virgen extra). Tiene también tres funciones y se puede ajustar desde la temperatura hasta el tiempo.

En esta ocasión el producto se vende por 47,99 euros, menos de los casi 130 euros que es su precio recomendado.

Una freidora de aire / LNE

Para acceder a esta oferta y evitar las colas en los supermercados también se puede acceder a través de la venta online en la página web del supermercado.

Además de la amplia variedad de recetas que puedes hacer con Masterpro, la freidora cuenta con una tecnología innovadora que permite, cocinar, saltear y freír de una manera más saludable y sin grasa.

Noticias relacionadas

Destaca además por su gran potencia y porque te permite cocinar los alimentos de manera uniforme hasta alcanzar un crujiente perfecto sin necesidad de aceite. Tiene además termostato regulable mediante controles táctiles, temperatura regulable entre 80 - 200 ºC y cesta extraíble con revestimiento antiadherente para que no se peguen los alimentos.