Colas el Lidl desde primera hora de la mañana este sábado para conseguir el gimnasio en casa por menos de 23 euros

El supermercado Lidl tiene ciertos fans que van más allá de un cliente normal y corriente. SE trata de personas que cada semana esperan el folleto de alimentación y el de bazar para saber que van a poder comprar en oferta. No en vano este supermercado de origen alemán y con gran implantación en toda Europa es uno de los que más couta de mercado está consiguiendo. Y en buena medida es gracias a esa estrategia de combinar alimentación y bazar que hace que todo el día tengan en sus escaparates ofertas tanto para llenar la nevera como, por ejemplo esta semana, para ponerte un gimnasio en casa.

Y es que la ropa deportiva es uno de los elementos en los que más quiere ahorrar la gente en su día a día. Se trata de prendas que quedan muy gastadas con el sudor de hacer ejercicio y con el trote diario y que muchos compran en mercadillos pero que ahora se han puesto a la venta también en Lidl con gran éxito.

Un supermercado Lidl / LNE

En este sentido las camisetas técnicas para hacer deporte cuestan menos de 3,50 euros (en concreto 3,49 euros) pero también hay pantalones de chandal por menos de 7 euros. Pero lo que más ha triunfado estos días sin duda son las pesas. Y es que hacer ejercicio en casa se ha convertido en un clásico para muchos que no itenen tiempo de salir de casa y por eso es muy apreciada una plataforma de las denominadas de step “3 en 1” que se ha puesto a la venta como tabla de equilibrio que cuesta menos de 23 euros y que tiene altura regulable de dos niveles de unos 10 y unos 15 centímetros y que cuenta con gomas deslizantes para hacer todo tipo de ejercicios y poder trabajar la musculatura de varias partes del cuerpo.

En cuanto a alimentación (también deportiva) Lidl ha puesto también a la venta estos días varios lotes de creatina (con sabores de todo tipo) que puedes encontrar desde los 7 euros.