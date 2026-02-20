No, no debes enviar una cantidad determinada: Bizum aclara sus límites tras el choque con Hacienda
La plataforma de pagos fue objeto de una polémica hace varias semanas por la voluntad de la Agencia Tributaria de controlar lo que se enviaba
Después de que Hacienda diera la voz de alarma hace varias semanas asegurando que van a empezar a controlar las transferencias que se hacen a través de Bizum han sido cientos quienes han buscado en internet los límites para hacer un Bizum. Tanto que esta empresa de pagos instantáneos, participada por todos los bancos españoles, se ha visto obligada a hacer un comunicado en el que explica parte de lo sucedido.
Como resumen podemos decir que si usas la aplicación para pagos entre particulares no vas a tener ningún problema con Hacienda. De hecho la plataforma de pagos fue concebida para eso: se trataba de crear un sistema que fuera fácil y rápido (además de gratuito) y que permitiera a cualquier pagar pequeñas cantidades de dinero sin tener que hacer una transferencia que normalmente tardaba varios días en llegar y que, en muchas ocasiones, tenía además un coste.
La popularidad de Bizum fue creciendo. Hasta tal punto que en los últimos meses cada vez que acudes a un banco para hacer la promoción de “trae tu nómina y te damos x dinero” las entidades ya están empezando a obligar a los clientes a que se traigan también el bizum (siendo conscientes de que el banco con el que uses esta plataforma de pagos instantáneos es el banco con el que más operas en tu día a día).
Una vez que Bizum estaba en todos los bancos de pronto desde Bizum dieron un paso más. Muchos comercios empezaron a permitir el pago con esta plataforma. Incluso online. Rara es la tienda que ahora no ofrece, además de la posibilidad de la tarjeta, el Bizum como medio de pago. Algo que es más seguro y que hace a la gente confiar más en todas las webs más que poniendo el número de la tarjeta.
Los límites de Bizum
Eso sí, Bizum tiene un límite para operar. Se supone que se si te mantienes dentro de los límites que se gestionan para particulares no vas a tener problemas con Hacienda. En este sentido desde la propia web de la aplicación se asegura que los límites son los siguientes:
- 1.000 euros por envío
- 2.000 euros por envío diario
- 5.000 euros en total en un mes
Y es que aplicando la lógica (que es lo que poca gente hace en estos casos) si tú tienes una tienda en la que vendes productos raro es el mes que, si todos los clientes te pagan por Bizum, no vayas a ingresar más de 5.000 euros.
Y es que esas cantidades grandes son las que, en teoría, va a vigilar Hacienda que no se va meter en otras pequeñeces.
