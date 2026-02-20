Hacienda lo reconoce: el descuento que van a recibir todos los trabajadores en la nómina de febrero y que va a bajar su salario

Se llama popularmente “mecanismo de solidaridad intergeneracional” y se supone que fue creado por el Ministerio de Seguridad Social para garantizar las pensiones de los jubilados de hoy en día. Pero a muchos ya no les está haciendo ninguna gracia. De hecho muchos se sorprendieron el pasado mes de enero al recibir su nómina después de cuatro semanas de intenso trabajo y ver que había sido sensiblemente más baja que la del mes anterior. ¿Por qué pasó eso?

Este nuevo mecanismo que se supone que impulsó el gobierno para intentar garantizar que en un futuro sigas cobrando la pensión supone que te suben las cotizaciones un una media de un 0,9 por ciento. Y cada año va a ir a más. En realidad, según explican abogados como el tik toker “Lawtips” se llama cotización pero no lo es: es un impuesto sin más porque “no garantiza que vayas a recibir más en el futuro”.

El caso es que esa subida de este año con respecto al pasado hace que en un sueldo medio el trabajador gane 250 euros menos en todo 2026. El propio abogado ahonda en su explicación y se pregunta ¿si en teoría paga más la empresa porqué me van a bajar a mi el sueldo?

“El salario es una negociación a dos bandas entre el que contrata y el contratado y si a día de hoy no te han subido nada lo harán en un futuro o te subirán menos el sueldo en las negociaciones posteriores para evitar el empresario tener que asumir esa carga”, señala el letrado que cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Por lo tanto eso es ya una realidad incontestable. Suba lo que suba tu sueldo o la vida ese mecanismo de solidaridad intergeneracional va a hacer que cobres menos cada mes. Y, lo que es peor, no garantiza que en un futuro vayas a tener más o menos pensión. Todo dependerá de como esté le economía en ese momento si bien es cierto que este mecanismo lo que intenta precisamente es equilibrar el saldo entre las pensiones que se pagan y los trabajadores que ahora mismo cotizan en el mercado laboral para que esas pensiones se paguen.

El hecho de que las nóminas de enero bajaran aún más que las del año pasado (en muchos casos con empresas que no tienen el convenio de este año negociado ni aprobado) hace que muchos se hayan dirigido a sus respectivos departamentos de recursos humanos para preguntar qué había pasado en su nómina. La respuesta es precisamente ese mecanismo de solidaridad intergeneracional.