Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para comprar el pijama de niños de moda por 10 euros

Primark se ha convertido en los últimos años en una de las tiendas de ropa con más éxito en toda España y en parte de Europa. No en vano no dejan de abrir tiendas por varios países. Y casi todas logran una gran expectación e importantes cifras de venta. El caso es que sobre todo triunfa en sus ropas de niño.

Uno de los gastos mayores en los hogares, en el que siempre se intenta ahorrar al máximo, es en la ropa de los más pequeños de la casa. Cada año hay que renovar porque la ropa les queda pequeño y por eso muchos padres acuden a ofertas para poder tener bien vestidos a los reyes de la casa.

Por eso son una estupenda oportunidad los pijamas desde 10 euros los más básicos a 14 aquellos que tienen personajes de las series de Marbel que venden en Primark. Lo malo es que no se pueden comprar online, hay que acudir a la tienda física, en donde, eso sí, se respetan los precios. Da igual a que tienda de Primark de toda España vayas: al final vas a encontrar los mismos precios aunque, eso sí, tengas que esperar una cola importante para pagar tus prendas.

Una de las mayores reivindicaciones de los clientes de Primark es que sus clientes quieren que empiecen a vender su ropa online y no les obliguen a desplazarse a sus tiendas físicas. Una reivindicación que no parece que cuaje a juzgar por los valores de marca que tiene esta tienda de ropa low cost. Y es que hay que tener en cuenta que venden prendas con poco margen de beneficio y si se enviaran a domicilio precisamente esos gastos de envío serían los que impedirían que se consiguiera lo que se pretende: ganar dinero con las ventas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección inspirada en Los Bridgerton: menaje, enseres para el tocador y lencería a partir de 12 euros / .

Además otra de las “trampas” que usa Primark es que constantemente está ofreciendo nuevas ofertas y está sacando nuevas colecciones para que sus clientes compren algo más de aquello para lo que se desplazaron. Y no parece que vayan mal. Con la excusa de coger una camiseta quién más quién menos acaba viendo precios bajos y comprando otras cosas que, quizá, no necesita tanto.

Noticias relacionadas

A lo largo de los últimos meses Primark ha abierto varias tiendas en toda España. Estos establecimientos de venta de prendas de ropa suelen estar situados en grandes centros comerciales donde también mucha gente aprovecha la excusa de ir al Primark para visitar otras tiendas de ropa o de complementos o incluso para pasar por el supermercado.