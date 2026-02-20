Meter vinagre en la lavadora: el truco que cada vez utiliza más gente y que verás en muchos hogares

Meter vinagre en la lavadora es el truco que cada vez se utiliza en más hogares españoles. Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, experta en limpieza y orden en el hogar, explica el motivo. Y es que su uso es un "básico" para limpiar la ropa oscura y que quede "como nueva".

"¿Quieres que la ropa oscura mantenga el color del primer día y no se decolore?", pregunta La Ordenatriz a través de un vídeo en sus redes sociales. Pues la solución es echar en el tambor de la lavadora vinagre (de limpieza, de vino blanco o de manzana) y sal (de mesa o sal gorda). Solo con esos dos ingredientes, la ropa, garantiza Begoña Pérez, saldrá reluciente. El programa que hay que utilizar en estos casos es de 30 grados durante 60-90 minutos.

La Ordenatriz da unos consejos extra. El primero, "si lavas la ropa nueva con estas instrucciones, ayudarás a fijar el color y que no te salgan esas rayas que a veces aparecen en jerséis y pantalones". La segunda, "si has tendido al sol, o por el uso se ha decolorado parte de la prenda, este sistema ayudará a recuperar el tono inicial". Tercero, "vale para el resto de colores oscuros: granates, verdes, marrones, etc". Y cuarto, "no te preocupes, no saldrá la ropa oliendo a vinagre, y además te quedará suave y esponjosa". "Y si hay un contratiempo, como unas gotas de lejía, recuerda que los sobres para teñir en colores oscuros son los más eficaces", remata.

Usos desconocidos del vinagre

El vinagre tiene "cientos de usos", según La Ordenatriz, y algunos de ellos son muy desconocidos. La popular experta en limpieza enumera algunos: para eliminar moscas en una comida al aire libre, rociando por el suelo y alrededor de la mesa un poco de vinagre; para eliminar el olor a pescado en casa, poniendo a hervir un litro de vinagre; eliminar las malas hierbas echando un simple chorro; para quitar el óxido de los cubiertos con ayuda de un paño de microfibra; para abrillantar el acero inoxidable...

Meter una esponja

Otro truco cada vez más extendido es introducir una esponja en la lavadora antes de iniciar el ciclo de lavado habitual. ¿El motivo? Resultará muy útil para atraer el pelo que hayan dejado en nuestras prendas los perros y gatos que vivan con nosotros.

Papel higiénico

En la misma línea, pero esta afecta a la nevera en vez de a la lavadora, está la tendencia de meter papel higiénico. Para utilizar este método, lo mejor es un rollo de papel higiénico porque es pequeño y se puede colocar fácilmente en una esquina de este electrodoméstico. Sin embargo, también puedes utilizar un rollo de papel de cocina, cortado por la mitad. El truco del papel higiénico es muy útil para que la nevera huela bien durante mucho tiempo.