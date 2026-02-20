Netflix alerta a sus usuarios de lo que está pasando con millones de cuentas a las que están robando dinero

La plataforma de películas y series Netflix es una de las más utilizadas en España. No en vano cuenta con millones de seguidores. La compañía fue objeto de polémica hace unos meses cuando decidió que sus usuarios no pudieran compartir cuentas. Hasta ahora era muy común que las familias pagaran una cuenta de pago y hubiera dos o tres hogares disfrutando de la misma. No en vano Netflix ofrece la posibilidad de tener varios perfiles para no molestar a otros miembros de tu misma casa con las series que estás viendo o donde vas.

El caso es que el hecho de que sus datos estén online hace que muchas veces los usuarios tengan que tener precaución con el uso que se hace de estos datos. La Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad del estado que más utiliza las redes sociales, ha utilizado su cuenta de X (el Twitter de antes) para alertar de una estafa que está afectando a todos los usuarios de Netflix e incluso a los que tenían una cuenta y ya no la están utilizando. Según los agentes de la Benemérita se ha detectado “una campaña de correos electrónicos” que suplantan la identidad de la gran cadena de distribución audiovisual americana. En esos correos “solicitan ingresar un nuevo método de pago para poder volver a acceder a la plataforma”, relatan los agentes de la Guardia Civil.

“No piques”, insisten los funcionarios en un tuit en el que ponen varios pantallazos del correo que está llegando a millones de personas. Esos correos contienen enlaces que “redirigen a una página falsa con el objetivo de obtener tus datos bancarios”, es lo que se conoce como phishing por su nombre en inglés.