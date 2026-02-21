Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: "Llega un anticiclón"

Jorge Rey

, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la

AEMET

,

Roberto Brasero

o

Mario Picazo

, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Empieza el mes de febrero y la situación meteorológica está en boca de todos por el anticiclón que está llegando a la Península. El experto del tiempo apunta en YouTube que "este anticiclón tenderá a subir hacia España, especialmente a partir del 7 y 8 de febrero".

Asimismo, el joven burgalés señala que es "un anticiclón que de momento da vía libre a la llegada de borrascas desde el Atlántico", lo que provocará "mucha lluvia y nieve", sobre todo durante los próximos días. Tiene claro que este domingo estará marcado por los chubascos, aunque las zonas más afectadas serán los puntos del oeste peninsular.

Sin embargo, Jorge Rey destacó que las lluvias volverán a ser protagonistas durante la jornada del lunes: "Mañana habrán lluvias que dejarán bastantes litros en España, especialmente en puntos de la mitad o este peninsular".

El experto del tiempo aseguró que hasta el viernes 6 habrá chubascos en la localidad de Galicia, zonas de Castilla y León como Salamanca y Zamora, la propia capital de España y, sobre todo, Extremadura y Andalucía, donde las lluvias se generalizarán con fuerza y en algunos lugares podrán superar los 200 litros.

Por otro lado, Jorge Rey revela que se esperan lluvias en Canarias y posibles nevadas en las próximas horas por una borrasca, sobre todo en la cordillera Cantábrica y el Sistema Central, afectando a zonas como Segovia. El episodio más importante llegaría entre lunes y martes, cuando la cota de nieve podría bajar y dejar nieve en Burgos, Soria, Ávila, Segovia y León.

Además, Jerez de la Frontera batió un récord de temperatura mínima alta en enero (16,3 °C), debido a los persistentes vientos del oeste, que están marcando un enero lluvioso y con entradas de aire tanto frío como cálido. Estos vientos influyen en la dinámica del vórtice polar, favoreciendo un tiempo más húmedo y lluvioso.

El joven burgalés señala que es fundamental fijarse y observar por dónde entran y se rompen los anticiclones para saber cuándo dejará de llover en España. Sin embargo, todavía se esperan semanas con chubascos.