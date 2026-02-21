El experto en ahorro Iván Terrón: "No pongáis ninguna lavadora a las 6 de la tarde"

Ahorrar en la factura de la luz es una prioridad para miles de hogares españoles, especialmente para aquellos acogidos a la tarifa regulada PVPC, cuyo precio varía cada hora del día. Muchos consumidores se preguntan cuándo es mejor poner una lavadora, cocinar o usar electrodomésticos de alto

consumo

. La clave está en entender las variaciones horarias del precio de la

electricidad

y adaptar los hábitos diarios.

El experto en ahorro Iván Terrón lo tiene claro y lanza una advertencia directa: “No pongáis ninguna lavadora a las 6 de la tarde”. Según explica, conocer el comportamiento del mercado eléctrico en tiempo real puede suponer un gran alivio para el bolsillo. El pasado 30 de enero, por ejemplo, la jornada presentó variaciones muy marcadas en el precio del kilovatio, lo que ofrece una fotografía clara de cómo se puede optimizar el consumo.

Los precios de la luz varían según la hora

Durante la madrugada del 30 de enero, el precio de la electricidad se situó en 7 céntimos el kilovatio hora (kWh), una de las tarifas más económicas del día. “En la madrugada poner todo lo que queráis porque el precio es muy bueno”, recomienda Terrón. Aunque no es lo ideal molestar al vecindario, bromea: “Hoy sí que renta molestar al vecino”. En esas horas valle, programar lavadoras, lavavajillas o la carga del coche eléctrico puede reducir la factura a final de mes de forma notable.

Por la mañana, sin embargo, la tendencia cambia. El precio asciende hasta los 17 céntimos, duplicando prácticamente el coste de las horas más baratas. Este tramo corresponde a las horas punta, donde la demanda eléctrica aumenta y el precio se dispara. No es recomendable realizar tareas intensivas en consumo durante este periodo. Según el análisis de Terrón, los

precios

más altos llegan al final del día: “De 18.00 a 00.00 horas asciende hasta 19 céntimos, un precio muy caro, así que mucho ojo con poner cosas ahí”.

El mejor momento para poner la lavadora

Curiosamente, entre las 14:00 y las 18:00, el precio desciende ligeramente, colocándose entre 9 y 10 céntimos, convirtiéndose en la franja más barata del día después de la madrugada. Terrón lo destaca como el momento ideal para concentrar el grueso del consumo diurno: “Hay que aprovechar a poner lavadoras, cocinar, consumir todo lo que podáis en este margen”. Esta ventana horaria, aunque poco habitual en muchas rutinas laborales, puede ser clave para quienes teletrabajan, están en casa o pueden programar aparatos eléctricos.

Estas recomendaciones cobran especial sentido en el marco de la tarifa regulada PVPC, que divide el día en tres tramos: horas valle (las más baratas, como la madrugada), horas llanas (con precios intermedios, como entre 14:00 y 18:00) y horas punta, donde el precio se dispara (mañana y noche). Esta estructura busca trasladar señales de precio al consumidor para incentivar el consumo en horas de menor demanda.

Para quienes quieran optimizar al máximo su factura, Terrón recomienda revisar cada día el precio por hora en plataformas oficiales como ESIOS de Red Eléctrica o en apps de seguimiento energético. Allí se puede consultar en tiempo real el precio por franja, permitiendo ajustar los hábitos domésticos con precisión.

“Así que si queréis ahorrar lo máximo posible, esto es lo que hay que hacer”, concluye Terrón.