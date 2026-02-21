El gesto de moda para ahorrar en calefacción que triunfa en los sitios más fríos del mundo
Solo tardarás unos segundos y los resultados serán beneficiosos para tu bienestar y tu bolsillo
P. O.
Con el invierno a la vuelta de la esquina llega el momento de preparar los radiadores y desempolvar las estufas. El frío parece haber llegado para quedarse en nuestras casas. Pero, ¿te preocupa la factura de la luz o el gas? ¿Quieres ahorrar sin tener que pasar frío? Pues con un sencillo gesto conseguirás hacerlo y aumentar su rendimiento.
De media, en un piso de alrededor de 70 metros, la calefacción suele tardar entre 15 y 20 minutos en alcanzar la temperatura deseada para calentar tu hogar. Si tarda más o menos, dependerá del tamaño de tu casa, pero puede conseguir acelerarlo poniéndolo en práctica este truco.
Lo único que tendrás que hacer será cerrar los radiadores en aquellas estancias donde no vayas a estar, o que no utilices y el resto entrarán en calor más rápido.
Otro truco consiste en aprovechar todo lo posible la luz solar. Asegurarte de subir las persianas durante las horas de sol, para que después la calefacción necesite menos tiempo para cumplir con su objetivo.
Si tienes un ventilador de techo en casa, también te servirá en invierno para calentar la casa. Si haces que funcionen en sentido inverso al habitual y a muy baja velocidad, distribuirán el aire caliente por la habitación, concentrándolo más.
