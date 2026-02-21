La Guardia Civil alerta de los permisos que están utilizando varias apps: mira bien tu móvil
Si tienes instaladas determinadas aplicaciones puedes estar en peligro
Aunque España es uno de los países con una de las calificaciones más altas en cuanto a seguridad, especialmente en lo que se refiere a la protección de la ciudadanía, no debemos bajar la guardia, sobre todo cuando hablamos de la seguridad digital. Y es que normalmente nos fiamos demasiado de las aplicaciones aceptando sin mirar todas las cookies y las cosas que nos proponen.
En este sentido la Guardia Civil ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para conseguir alertar a la ciudadanaía de una estafa que se está reproduciendo y que pone en peligro tu seguridad. Tienes que revisar los consentimientos que das cuando te bajas, por ejemplo, una app para ligar.
Los agentes de la Benemérita llaman, sobre todo a los que más usan estas apps, a evitar que "un match se convierta en pesadilla" evitando vincular las redes sociales o almancenando información personal.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado