La Guardia Civil alerta de los permisos que están utilizando varias apps: mira bien tu móvil

Aunque España es uno de los países con una de las calificaciones más altas en cuanto a seguridad, especialmente en lo que se refiere a la protección de la ciudadanía, no debemos bajar la guardia, sobre todo cuando hablamos de la seguridad digital. Y es que normalmente nos fiamos demasiado de las aplicaciones aceptando sin mirar todas las cookies y las cosas que nos proponen.

En este sentido la Guardia Civil ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para conseguir alertar a la ciudadanaía de una estafa que se está reproduciendo y que pone en peligro tu seguridad. Tienes que revisar los consentimientos que das cuando te bajas, por ejemplo, una app para ligar.

Los agentes de la Benemérita llaman, sobre todo a los que más usan estas apps, a evitar que "un match se convierta en pesadilla" evitando vincular las redes sociales o almancenando información personal.