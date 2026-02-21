Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el calefactor de diseño elegante que dará un toque de estilo a tu casa: disponible en dos colores por 15,95 euros

Tiene tres posiciones diferentes y temporizador

Benito Domínguez

Estamos en invierno y nos hace falta un calefactor en casa. Pero la mayoría de los que hay en el mercado son toscos y sin estilo. Menos mal que en Action cuentan con el calefactor de diseño elegante que le dará un toque de estilo a tu casa. Está disponible en dos colores por 15,95 euros. Este lunes se formaran colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.

Calefactor.

Calefactor. / Action

Se trata de un calefactor de cerámica de diseño elegante que es ideal para calentar un espacio pequeño. Dispone de dos niveles de calor y un modo de ventilador para aire fresco.

La práctica función de temporizador te permite elegir entre los modos de 1, 2 o 3 horas, mientras que la protección doble contra sobrecalentamiento y la protección antivuelco garantizan una seguridad óptima durante el uso.

Colores

Está disponible en colores blanco y negro, para que puedas elegir cuál se adapta mejor a tu estilo. Además, solo cuesta 15,95 euros, todo un chollo.

