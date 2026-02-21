Este lunes se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el calefactor de diseño elegante que dará un toque de estilo a tu casa: disponible en dos colores por 15,95 euros
Tiene tres posiciones diferentes y temporizador
Estamos en invierno y nos hace falta un calefactor en casa. Pero la mayoría de los que hay en el mercado son toscos y sin estilo. Menos mal que en Action cuentan con el calefactor de diseño elegante que le dará un toque de estilo a tu casa. Está disponible en dos colores por 15,95 euros. Este lunes se formaran colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un calefactor de cerámica de diseño elegante que es ideal para calentar un espacio pequeño. Dispone de dos niveles de calor y un modo de ventilador para aire fresco.
La práctica función de temporizador te permite elegir entre los modos de 1, 2 o 3 horas, mientras que la protección doble contra sobrecalentamiento y la protección antivuelco garantizan una seguridad óptima durante el uso.
Colores
Está disponible en colores blanco y negro, para que puedas elegir cuál se adapta mejor a tu estilo. Además, solo cuesta 15,95 euros, todo un chollo.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado