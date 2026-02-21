Este lunes se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección más kawai: desde pijamas hasta material escolar
Una gran variedad de artículos con precios muy reducidos
Si te gustan las cosas kawai te encantará la colección que ha llegado a Primark, en la que podrás encontrar desde pijamas hasta material escolar, y todo con precios muy reducidos. Este lunes se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con esta colección.
Y es que es una colección inspirada en el gatito más kawai de todos, Hello Kitty: llena ropa, pijamas, y cosas de Hello Kitty.
Si eres fan de esta icónica gatita, aquí encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu estilo con dulzura y personalidad. Desde un suave pijama de Hello Kitty hasta una cómoda camiseta de Hello Kitty para el día a día, cada prenda está cuidada al detalle para expresar tu amor por este adorable personaje.
Además, puedes completar tu look con las zapatillas de Hello Kitty, ideales para estar por casa, o combina tus outfits con unos divertidos pantalones de Hello Kitty.
Además, si quieres llevar tu pasión a todas partes, tienes la mochila de Hello Kitty y la maleta de Hello Kitty perfectas para que la ternura te acompañe a la escuela, el trabajo, o a tus viajes.
Peluche
Y si buscas un regalo perfecto, no te pierdas el peluche de Hello Kitty, un clásico que nunca falla. Sea cual sea tu edad, las cosas de Hello Kitty están pensadas para quienes desean añadir un toque tierno a su día a día.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado