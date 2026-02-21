Este lunes se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección más kawai: desde pijamas hasta material escolar

Si te gustan las cosas kawai te encantará la colección que ha llegado a Primark, en la que podrás encontrar desde pijamas hasta material escolar, y todo con precios muy reducidos. Este lunes se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con esta colección.

Y es que es una colección inspirada en el gatito más kawai de todos, Hello Kitty: llena ropa, pijamas, y cosas de Hello Kitty.

Artículos de Hello Kitty. / Primark

Si eres fan de esta icónica gatita, aquí encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu estilo con dulzura y personalidad. Desde un suave pijama de Hello Kitty hasta una cómoda camiseta de Hello Kitty para el día a día, cada prenda está cuidada al detalle para expresar tu amor por este adorable personaje.

Además, puedes completar tu look con las zapatillas de Hello Kitty, ideales para estar por casa, o combina tus outfits con unos divertidos pantalones de Hello Kitty.

Artículos de Hello Kitty. / Primark

Además, si quieres llevar tu pasión a todas partes, tienes la mochila de Hello Kitty y la maleta de Hello Kitty perfectas para que la ternura te acompañe a la escuela, el trabajo, o a tus viajes.

Peluche

Y si buscas un regalo perfecto, no te pierdas el peluche de Hello Kitty, un clásico que nunca falla. Sea cual sea tu edad, las cosas de Hello Kitty están pensadas para quienes desean añadir un toque tierno a su día a día.