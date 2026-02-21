Mañana es esperan colas kilométricas en Lidl por el descuento en la cesta de la compra

Es uno de los supermercados en los que más clientes se congregan, sobre todo durante días como hoy sábado en los que hay mucha gente que aprovecha para hacer la compra de toda la semana y quitarse de delante todas las cosas que no ha podido hacer de lunes a viernes. Por eso es normal ver en días como hoy colas kilométricas en Lidl que mañana pueden ir a más.

El precio que pagamos por la lista de la compra es cada vez más elevados. Entre aranceles, conflictos y otros sucesos no deja de subir el precio de los alimentos y es por eso que siempre se agradece un pequeño descuento.

La próxima semana, el lunes, Lidl va a poner en marcha un nuevo descuento que ya anuncia en sus folletos y que supone que los clientes que gasten 100 euros van a tener otros 10 para futuras compras, esto es un 10 por ciento de descuento. La cadena de supermercados explica que a esto hay que sumar los otros descuentos que tiene y que suponen que se pueda rebajar hasta un 40 por ciento lo que los consumidores pagan por sus productos siempre y cuando tengan su aplicación.

Noticias relacionadas

Y es que si algo están haciendo muchos supermercados es volver a activar las terjetas de fidelización que permiten que el cliente consuma cada vez más dentro de sus establecimientos.