Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfile Carnaval OviedoAngulerosComercio en Asturias
instagramlinkedin

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de recipientes para microondas que podrás llevarte a todas partes con un increíble descuento

Una oferta que no podrás olvidar

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de recipientes para microondas que podrás llevarte a todas partes con un increíble descuento

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de recipientes para microondas que podrás llevarte a todas partes con un increíble descuento / Lidl

Benito Domínguez

Si no tienes mucho tiempo, seguro que te interesa este set de recipientes para microondas que venden en Lidl que podrás llevar a todas partes y que tiene un increíble descuento.

Es un set con el que puedes calentar alimentos rápida y cómodamente, y después disfrutar de la comida en el mismo recipiente.

Set de recipientes para microondas.

Set de recipientes para microondas. / Lidl

Tiene el interior de acero inoxidable y una estructura de doble pared, ya que mantiene las bebidas frías o calientes durante más tiempo.

Además, cuenta con tapa con cierre de rosca y también se pueden usar para conservar y congelar alimentos.

Asimismo, tiene asas abatibles para guardar ocupando poco espacio.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Este maravilloso set de recipientes tiene un precio de 19,99 euros, pero en Lidl tiene un increíble descuento del 60 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents