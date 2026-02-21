Así es la nueva etiqueta roja de la DGT: Solo podrán llevarla un tipo concreto de vehículos autorizados
Tráfico ha lanzado una nueva pegatina solamente destinada a un cierto tipo de vehículos inauditos hasta ahora en las carreteras españolas
Pol Langa
La DGT distingue a los diferentes tipos de coches en función de las emisiones que emitan. Con este objetivo se implantaron las etiquetas medioambientales que se ven en los parabrisas de los vehículos de toda España, aplicando restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para los más contaminantes.
Sin embargo, Tráfico está constantemente modernizándose y ahora ha incluido una nueva etiqueta a su arsenal de pegatinas destinadas a un tipo de coches muy específico: los vehículos autónomos.
Estos son, por ejemplo, los que cuentan con la conducción sin necesidad de que haya nadie al volante, como el sistema Autopilot de Tesla, que lleva el coche de un punto A a un punto B de forma autónoma.
La medida forma parte del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV) y permiten realizar pruebas de conducción en carreteras abiertas al tráfico en toda España.
La idea es "garantizar que estas tecnologías se desarrollen de forma segura, transparente y responsable, beneficiando tanto a la industria como a la ciudadanía", señalaba el subdirector adjunto de la DGT, Juan Jose Arriola.
Con este programa, España se alinea con la normativa europea y deja atrás las directrices anteriores y se mejoran las pruebas para este tipo de coches.
En primer lugar, la fase controlada, incluye viajes en entornos limitados o en desarrollo, implicando un mayor control. Más tarde, entra la fase extensiva en la que se da más manga ancha una vez la tecnología se siga desarrollando adecuadamente. Finalmente, la fase de pre-despligue, incluye las pruebas finales antes de comercializar este tipo de autos y solamente pueden alcanzarla los vehículos con sistemas de conducción homologados tras una previa fase de pruebas en la fase previa.
Así, solamente estos deberán llevar el nuevo distintivo, circular y de color rojo, con un coche en su interior ocupado por dos personas de frente y un icono similar al del WiFi encima. Incluye la matrícula del vehículo en cuestión, el número de autorización y un código QR que lleva a la web del programa ES-AV de la DGT.
