Oleada de bajas en los gimnasios por culpa del nuevo catálogo de ofertas que Lidl acaba de poner a la venta

A lo largo de los últimos meses muchísimos influencers se han instalado un gimnasio en casa. Se trata de gente que ha decidido dejar de pagar la cuota de un gimnasio al que estaban suscritos y que, lo que hacen para estar en forma, es directamente ponerse un par de bancos en una habitación de casa y entrenar ahí. Ni es tan caro ni es tan difícil como era hace años lo de instalarte tu propia zona de ejercicio en casa.

Por eso se ha puesto cada vez más de moda entrenar entre las cuatro paredes de tu domicilio. Y ahora muchos buscan en internet todo lo que necesitan para hacerlo. Se trata de encontrar todo tipo de complementos y de objetos que puedan servir para repetir en casa los ejercicios que habitualmente haces en el gimnasio. En este sentido Lidl ha sido consciente de la necesidad y en el catálogo que sale a la venta este mismo lunes ha puesto entre su selección de productos muchas mancuernas, bancos y cuerdas con las que puedes contar con un gimnasio en casa.

El folleto al que nos referimos es el folleto de bazar, aquel en el que se ponen a la venta todo tipo de objetos para casa que complementan la labor del supermercado de vender productos de alimentación o frescos. Y es que ese es uno de sus secretos. El llamado “bazar” de Lidl consigue que cientos de miles de clientes acudan cada día a sus tiendas en busca de una oferta concreta y, al final, acaben cogiendo algo que necesitan del supermercado, lo que hace que sus cuentas se inflen.

Pero ¿qué ofrece en esta ocasión? En el último folleto se puede ver un banco para hacer todo tipo de pesas y de entrenamientos en casa desde los 75 euros. Pero aún hay más, hace unos días te hablábamos de unas barras que se usan normalmente con cuerdas, cuyo coste apenas llega a los 23 euros y que están llamadas a ser ideales para practicar cualquier tipo de deportes. Ahora será cuestión de que elijas cuál es la que mejor te conviene. Lo bueno es que dentro de cada una de las posibilidades vienen incluidos, además de los precios, las medidas de cada uno de los aparatos para que puedas comprobar fácilmente cuál te cabe en la habitación de casa que quieras convertir en tu propio gimnasio.

A los ahorros de costes que puede suponer tener tu propio gimnasio en casa hay que sumar la comodidad de tener que desplazarte lo mínimo para hacer ejercicio.