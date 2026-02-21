Problemas con las gafas gratis para niños del gobierno: el plan veo puede hacerte perder dinero

Fue una de las apuestas más sociales del gobierno presidido por Pedro Sánchez esta legislatura. Y ya está en marcha. Si sales por alguna pequeña o mediana ciudad o por una gran capital ya habrás visto en los escaparates el logotipo del plan Veo para la compra de gafas para los niños de forma completamente gratuita. Se trata de una ayuda publica dstinada a facilitar precisametne a las familias que más lo neceistan la compra de gafas a niños. Pero ojo porque tiene letra pequeña.

Los destinatarios pueden consultar en la web del plan veo todos los detalles pero hay algo que hay que tener en cuenta: la ayuda son 100 euros. Si las gafas cuestan menos es un dinero que se pierde.

Y es que según el documento oficial de preguntas frecuentes del plan, si unas gafas cuestan, por ejemplo, 80 euros, la ayuda cubre íntegramente ese importe y el beneficiario no paga nada. Pero los 20 euros restantes no pueden utilizarse más adelante para otro producto.No se guarda la diferencia ni se genera gasto disponible y no se puede solicitar otra ayuda hasta que haya trascurrido un año entero. En la práctica, y según las bases aprobadas por el gobierno central, el Plan Veo funciona como un descuento puntual anual, no como una bolsa reutilizable.

Otro aspecto relevante es que la ayuda es compatible con otras subvenciones autonómicas o locales. Sin embargo, la suma total nunca puede superar los 100 euros. Eso significa que, si una comunidad concede 40 euros y el Plan Veo permite hasta 100, no se recibirán 140 euros, sino únicamente hasta completar el máximo establecido.

El sistema busca facilitar el acceso a gafas graduadas y otros productos ópticos, pero conviene conocer bien sus condiciones antes de acudir a la óptica. Elegir un producto por debajo del límite puede suponer perder parte de la ayuda, algo que muchas familias descubren solo después de realizar la compra.