Cada vez más gente está echando agua oxigenada a la goma de la lavadora y todo tiene una explicación

Es una de las zonas más descuidadas normalmente de uno de los electrodomésticos que más utilizamos en nuestro día a día pero debemos tener cuidado ya no solo por temas relacionados con la ilmpieza sino también con la salud. La goma de la lavadora es un elemento clave en este sentido. No en vano ahí se acumula muchísima suciedad que luego puede pasar a la ropa y que, de la ropa, puede pasar incluso a nuestro cuerpo y producirnos enfermedades o infecciones. ¿Alguna vez has abierto la lavadora y no olía demasiado bien? Nuestro consejo es que mires en el interior de la goma, porque a buen seguro que hay una importante capa de suciedad.

No en vano la goma de la lavadora es (hay que reconocerlo) una de las zonas de más difícil acceso y a la que prestamos menos atención. Pero ojo: su cuidado es fundamental y no solo por limpieza, también porque sino estamos atentos podemos tener problemas de operatividad. ¿Te imaginas que te sale el agua por toda la cocina o la lavandería en la que tienes la lavadora?

Esta zona de la goma está humedad constantemente y en continuo contacto con la suciedad por lo que hay que intentar mantenerla lo más limpia posibe.

Existen diferentes fórmulas para limpiar la goma de la lavadora que te hemos ido contando a lo largo de los últimos años. Una muy habitual pero también de las más peligrosas si no se tiene el cuidado necesario es utilizar lejía. Se debe aplicar y dejar reposar durante aproximadamente unos 15 minutos. Después, con un paño húmedo, hay que enjuagar la superficie. Es importante aclarar bien, pues si luego metemos dentro en la lavadora la lejía puede ocasionar manchas que son irreversibles.

No es la única opción. También se puede emplear una solución hecha a base de agua, agua oxigenada y vinagra de limpieza. El "modus operandi" es prácticamente idéntico: debemos aplicar la solución sobre la zona sucia, dejarlo actuar durante un cuarto de hora y, posteriormente, aclarar bien para evitar que se queden restos. Otra opción factible es emplear bicarbonato mezclado con agua y vinagre de limpieza. Nuevamente vamos a aplicarlo sobre la zona sucia, dejarlo actuar durante 15 minutos y, posteriormente, enjuagar bien.

A estas opciones puedes añadir otras ya que en los supermercados últimamente se venden todo tipo de productos que algunos describen incluso como específicos para el tambor y la goma de la lavdora pero muchas veces detrás de estas ofertas solo hay marketing.