Alerta máxima en Primark por la estafa de la que están siendo objeto sus clientes
La cadena de moda advierte a sus consumidores de lo que está sucendiendo
Primark es una de las cadenas de ropa con más clientes de todo el país. No en vano cada día por sus tiendas, situadas en el centro de grandes ciudades como Madrid o Barcelona o en grandes centros comerciales, se pasan cientos de miles de clientes que buscan un chollo o ropa a buen precio.
Una de las cosas que más le piden habitualmente los clientes a la tienda es que establezca un sistema de venta online. Pero la marca siempre se ha negado. Su política de precios bajos y moda asequible podria verse alterada si tuviera que hacer frente a fuertes gastos de envío. Además una de sus estrategias de marketing más agresiva es la de "obligar" a los clientes a que se pasen por sus centros comerciales para, atraídos por los buenos precios, que acaben llenando el carrito.
Lo cierto es que en ese sentido Primark se ha visto obligado en los últimos meses a lanzar varios avisos para evitar que sus clientes se vean inmersos en estafas como la de la instalación de franquicias.
En su página web la propia Primark indica que "recientemente hemos tenido noticias de que una tercera entidad no afiliada a Primark ha estado ofreciento la venta de franquicias de la marca Primark". En este sentido la cadena de tiendas de ropa enfatiza que ellos son los propietarios de todas sus tiendas y que estas "se gestionan exclusivamente" de tal maera que "no se ofrecen franquicias de la marca". Y concluyen: "sialguien ha intentado venderte una franquicia de Primark agradeemos que te pongas en contacto con nuestro equipo de atención al cliente" (con una lista de medios de contacto que se puede consultar en su página web.
