Alerta sanitaria: un estudio europeo aprecia residuos de múltiples pesticidas en el 85% de las manzanas analizadas

¿Sabemos lo que comemos? Pues un estudio de la ONG Pesticide Action Network Europe ha detectado residuos de múltiples pesticidas en el 85 por ciento de las manzanas analizadas. Estas frutas procedían de 13 países, entre ellos España.

En los resultados, tal y como cuenta El Español, cada manzana tenía una media de tres pesticidas diferentes, aunque alguna llegaba a tener hasta siete. De hecho, el 93% de las manzanas analizadas tenía presencia de al menos un pesticida.

Manzanas. / Freepik

Por países, entre las manzanas de España, Francia e Italia, el 80 por ciento de ellas tenían varios pesticidas a la vez, mientras que donde menos pesticidas se encontraba era en Dinamarca y Bélgica, con un 20 y un 50 por ciento de las muestras respectivamente.

"Efecto cóctel"

Desde la entidad Hogar sin tóxicos, critican que las autoridades sanitarias solo evalúan el riesgo de cada pesticida por separado, pero no tienen en cuenta "el efecto cóctel". Así que recomiendan a la población que consuma manzanas ecológicas locales, donde se utilizan pesticidas sintéticos.