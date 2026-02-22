Ikea tira la casa por la ventana y rebaja a menos de 3 euros sus objetos más populares en la cocina
La multinacional sueca lo ha incluido en su outlet
Ikea es una de las tiendas de muebles más conocidas de todo el planeta. No en vano sus centros comerciales se llenan sobre todo los fines de semana con clientes que van a buscar alguno de sus productos.
Pero su negocio últimamente ha virado hacia el comercio online. Una nueva línea de negocio que explota cada vez más y en la que han includio nuevas funcionalidades como el "outlet" en el que van colgando algunos de sus objetos más conocidos con rebajas que rondan (e incluso superan) el 20 por ciento. En este sentido y para hacerlo aún más atractivo ha instalado en el centro de las ciudades varios lugares de recogida (por ejemplo en Gijón en el Centro Comercial Los Fresnos) a los que puedes acceder solo para recoger los pedidos online. La recogida es gratuita a partir de una determinada compra.
Hace días colgaron en su sección de outlet unos cuencos que en su día fueron virales y que ahora puedes conseguir por menos de 10 euros el grupo de cuatro.
El único problema es que si los quieres tienes que darte prisa porque este tipo de ofertas suelen estar limitadas en el tiempo.
