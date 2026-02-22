Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la herramienta multifunción que es ideal para los amantes del bricolaje: disponible por solo 19,95 euros
Tiene un potente motor con el que nada te detendrá
Si eres un amante del bricolaje no puedes perderte esta oferta de Action, que cuenta con la herramienta multifunción con un potente motor conel que nada te detendrá. Está disponible por solo 19,95 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Y es que estarás listo para cualquier trabajo. Porque con esta multiherramienta de 300 vatios de FERM lo podrás hacer todo: corte, lijado y mucho más.
Además, gracias al potente motor y a los 23.500 movimientos por minuto, trabajarás de forma rápida y precisa.
El kit incluye accesorios prácticos como una placa de lijado, hojas de sierra y un conector de extracción de polvo.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que está a la venta en Action por 19,95 euros.
