Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por 26,99 euros

Limpiar la casa es una de las tareas que menos nos gusta hacer. Sin embargo, en Lidl quieren ponernos las cosas fáciles y tienen la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado por un increíble precio, tan solo 26,99 euros.

Se trata de una aspiradora con una potencia de 1.600 varios que es flexible para usar como aspiradora de mano o de suelo.

Aspiradora 2 en 1. / Lidl

Dispone de una moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa de aspiradora, además es de fácil vaciado del depósito de polvo.

Con esta aspiradora podrás hacer una limpieza rápida y eficiente de alfombras y suelos duros, y su aire de salida es especialmente limpio gracias al filtro EPA.

Tiene un tubo de succión rápidamente desmontable y un tubo telescópico de aluminio extensible, de aproximadamente 44–69 centímetros.

Asimismo, tiene un gran radio de acción gracias al cable extralargo.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta aspiradora 2 en 1 solo te costará en Lidl 26,99 euros.