Ikea avisa de colas kilométricas para conseguir sus máscaras de caras de animales más baratas: "¿Alguien sabe por qué nos estamos quedando sin existencias?"

Ikea sorprende a sus clientes con la colección SKOGSDUVA, que convierte cualquier habitación en un bosque escandinavo con un erizo, una nutria y muchos otros peluches. Estos productos también aparecen en fundas nórdicas, cajas de almacenaje, cojines, pósteres y muchos otros elementos que complementan la historia.

Uno de los productos con los que cuenta Ikea es con las máscara Skogsduva de tejón y lince. Un producto que ha cobrado gran fama tras el anuncio que hizo la multinacional sueca hace tan solo unos días. "¿Alguien sabe por qué nos estamos quedando sin existencias?", comentaba en su cuenta oficial de X.

El motivo es una campaña relacionada con el auge de los Therians y las 'quedadas' que se han producido en España en los últimos días en diferentes ciudades. Seguro que has oído hablar de este fenómeno. En redes sociales no paran de saltar vídeos de adolescentes corriendo a cuatro patas, imitando movimientos y sonidos de animales. Incluso transformados en ese mismo animal que imitan, con cola y máscaras que lo emulan que tienen cariz más de reto viral o performance: "Me dedico a hacer quadrobics y a expresarme de manera que me ayude a conectarme con la naturaleza y mi ser", asegura un participante.

Para muchos de nosotros es una auténtica rareza, pero para otros, es un fenómeno social, una nueva moda que se llama la comunidad therian. Según ellos mismos, es una conexión de identidad con un animal en el plano psicológico. No se trata de creer que el cuerpo cambia, sino de una vivencia interna, de creerse ese nuevo ser de otra especie. El término procede del inglés therianthropy, formado a partir del griego antiguo thērion (bestia o animal salvaje) y ánthrōpos (humano). En su sentido tradicional alude a la transformación humano-animal, pero en el uso contemporáneo que circula en comunidades therian se interpreta de manera no literal: no como un cambio físico, sino como la vivencia de una conexión interior —psicológica o espiritual— con un animal concreto.

La visibilidad exponencial ha llegado gracias a TikTok, Instagram o YouTube, donde las máscaras, las colas, orejas, y sobre todo la "cuadrupedia" (moverse a cuatro patas) una práctica que algunas cuentas asocian al mundo therian y otras adoptan como simple estética, juego corporal o reto viral.

¿Por qué engancha especialmente entre jóvenes? Una parte está en las redes, cuando gracias a los vídeos una comunidad se encuentra. Además, los adolescentes viven una etapa de exploración identitaria, de canalizar emociones mediante rituales y nuevas culturas para encontrar la pertenencia y su verdadera expresión personal.

Esta moda ya ha llegado a España y, de hecho, las grandes tiendas de disfraces y complementos ya se han puesto en marcha para conseguir materiales para crear tu propio gear (máscaras, colas, orejas), aunque la mayoría de los Therians en España compran sus máscaras en blanco en plataformas de internet como Etsy o Amazon y las personalizan ellos mismos.