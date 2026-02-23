Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprar el cepillo eléctrico para jardín y terraza más barato del mercado: adiós a las malas hierbas entre baldosas por menos de 2 euros

Ya no queda nada para la llegada de la primavera y las terrazas y los senderos de los jardines revelan un enemigo tenaz: las malas hierbas que crecen entre las losas. Para eliminarlas sin esfuerzo y sin productos químicos, muchos jardineros recurren a una conocida marca. En Action, un aparato que cuesta menos de 10 euros está causando sensación y promete simplificar esta tarea estacional.

Y es que quitar las malas hierbas de las juntas de la terraza suele ser una tarea larga y pesada. Agacharse durante horas, rascar a mano o utilizar herramientas inadecuadas cansa la espalda y las rodillas. Sin embargo, ahora existe una solución económica en las estanterías de la cadena holandesa.

El quitamanchas eléctrico FERM que se vende en Action funciona con una batería de iones de litio de 4 V. Se entrega con dos cepillos giratorios para juntas y un cable USB-C para recargarlo y su precio de 9,99 euros lo hace accesible para todos los bolsillos, incluso los más ajustados.

Este aparato compacto permite trabajar de pie, sin forzar la espalda. Así, incluso las personas con movilidad reducida pueden cuidar sus exteriores. Además, su funcionamiento inalámbrico ofrece una gran libertad de movimiento en el jardín.

Para aquellos que prefieren herramientas sencillas, Action también ofrece cepillos para juntas tradicionales. La versión básica, equipada con una punta de metal y un cepillo metálico, cuesta solo 0,99 euros y es ideal para superficies pequeñas o retoques puntuales.

Sin embargo, si deseas evitar agacharte, existe una versión con mango de 125 cm. Se vende a 2,89 euros y permite trabajar cómodamente de pie. Por lo tanto, cada uno puede elegir la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades y a su presupuesto.

La jardinería representa un gasto importante para muchas familias. Por eso, encontrar un desbrozador eficaz por menos de diez euros parece casi imposible para algunos.

La cadena holandesa ha sabido captar esta expectativa diversificando su oferta estacional. Ahora ofrece material de jardinería junto con productos para el hogar y la decoración. Esta estrategia atrae a una nueva clientela, preocupada por ahorrar sin sacrificar la calidad y el desbrozador FERM responde exactamente a esta necesidad cotidiana.

Su autonomía permite limpiar varios metros cuadrados antes de recargar la batería. Gracias a sus cepillos intercambiables, se adapta a diferentes tipos de juntas lo que lo hace adecuado tanto para losas de hormigón como para adoquines antiguos. En zonas muy invadidas, puede ser necesario un segundo paso. Recuerda limpiar los cepillos después de cada uso para prolongar su vida útil. De este modo, este aparato seguirá funcionando bien temporada tras temporada.

Los días secos son ideales para este tipo de trabajo. De hecho, la hierba húmeda resiste mejor el arranque mecánico. Por lo tanto, espere a un día soleado para obtener los mejores resultados. En Action, estos productos están disponibles hasta agotar existencias, por lo que es recomendable acudir rápidamente a la tienda antes de la llegada de la primavera.