Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el cepillo de limpieza con el que llegarás a todos los rincones
Una herramienta indispensable en tu casa
Limpiar en sin duda una de las labores más engorrosas, pero si algo nos facilita la labor, bienvenido sea. Pue como el cepillo de limpieza que venden en Action y con el que podrás llegar a todos los rincones.
Se trata de un cepillo para juntas con el que mantendrás las juntas limpias y blancas.
Hará desaparecer la suciedad como un caramelo en la puerta de un colegio.
Pero es que no solo sirve para las juntas, dada su estuctura, podrás usarlo para limpiar donde no llegan otros cepillos, ya verás cómo no podrás vivir sin él y se convertirá en un indispensable de tu casa.
Tiene un mango de goma firme y está hecho con un 52 por ciento de plástic reciclado.
Varios colores
Además, está disponible en varios colores y solo te costará 82 céntimos, un 17 por ciento menos que su precio original ya que está en promoción en Action.
