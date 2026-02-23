Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la vajilla más barata del mercado, inspirada en una famoso manjar asturiano

Dar personalidad a tu hogar puede ser todo un reto, sobre todo cuando no tienes la vivienda perfecta. Demasiado pequeñas, mal iluminadas, sin vistas impresionantes... Nuestras casas suelen tener sus defectos.

Pero la buena noticia es que, con unas cuantas ideas acertadas y un poco de inspiración, incluso los espacios más limitados pueden revelar todo su encanto. Y ahí es precisamente donde entra en escena Primark.

La marca británica ya no se conforma con vestirte: ahora te ayuda a vestir tu casa. Con cientos de artículos de decoración, textiles y accesorios ingeniosos, Primark transforma cada rincón de tu hogar, independientemente de su tamaño o configuración, en un espacio donde se vive bien. ¿Quieres dar calidez a una habitación un poco fría? ¿Crear un ambiente acogedor sin arruinarte? ¿O darle estilo a un espacio demasiado neutro? Las colecciones para el hogar de la marca están ahí para eso. Y a precios que desafían cualquier competencia.

Porque cuando nos gusta nuestro hogar, queremos mimarlo sin arruinarnos. Así que si estás buscando renovar tu hogar con estilo y sin excesos, estás en el lugar adecuado. Mantas mullidas, cojines de piel sintética, velas perfumadas... Para entrar en el ambiente acogedor también hay que prestar atención a la mesa.

El frío nos invita a consumir alimentos más reconfortantes, como sopas caseras, guisos o calentarnos con un buen té especiado. Y para que el placer sea completo, nada mejor que saborear estas delicias en una vajilla elegante, que realza cada momento compartido. Este es precisamente el caso de esta vajilla que llega a Primark, decorada con hojas en tonos cálidos, emblemas perfectos de la temporada. Encuentra en la tienda toda una colección de objetos de cerámica inspirados en los colores otoñales para adornar sus comidas. Como los platos a 7 euros cada uno con un motivo en relieve, de 27 cm de diámetro. Apto para el lavavajillas, alegrarán tus mesas en una comida con la familia o los amigos, o simplemente para comer a diario.

Siguiendo con la misma temática, dale un toque de humor a tu mesa con esta otra fuente con forma de calabaza. Fabricada íntegramente en cerámica, este modelo de 12 euros divertirá a tus invitados y alegrará tu decoración. En Primark también encontrarás una tabla con forma de calabaza, perfecta para aportar un toque de originalidad y encanto rústico. Por último, para servir tus salsas saladas o dulces, no te pierdas esta salsera de cerámica con forma de hoja. Dotada de un práctico asa para servir, su color naranja, muy de moda, aportará un toque festivo a tu mesa.