Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el dispositivo con el que nunca te quedarás sin WIFI y que te costará la mitad de su precio

Un artículo que necesitarás si vives en una casa o un piso grande con problemas de cobertura

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el dispositivo con el que nunca te quedarás sin WIFI y que te costará la mitad de su precio / Lidl

Benito Domínguez

Si vives en una casa o piso grande con problemas de cobertura seguro que necesitarás el dispositivo que venden en Lidl y con el que nunca te quedarás si WIFI. Además, está a la mitad de su precio.

Se trata de un Xiaomi Mi WiFi Range Extender amplificador wifi. De este modo, experimenta una cobertura y rendimiento WLAN mejorados con el Mi-WiFi Range Extender Pro. Este potente dispositivo es ideal para ti si vives en un apartamento grande o en una casa y quieres asegurarte de que cada habitación tenga acceso a internet rápido y estable.

Extensor de rango wifi.

Extensor de rango wifi. / Lidl

Ofrece cobertura WLAN extendida. Equipado con 2×2 antenas externas, el Mi-WiFi Range Extender Pro te ofrece un alcance y una intensidad de señal mejorados, para que puedas acceder a una conexión estable en cada rincón de tu hogar.

Y cuenta con una alta tasa de transferencia. Disfruta de velocidades de internet ultrarrápidas con una tasa de transferencia de hasta 300 Mbps, ideal para streaming, juegos en línea y videoconferencias sin interrupciones.

Además, ofrece un soporte eficiente de dispositivos. El Range Extender soporta hasta 16 dispositivos conectados simultáneamente, para que puedas integrar fácilmente varios smartphones, tablets y dispositivos inteligentes para el hogar.

Asimismo, es fácil la determinación de la ubicación. Con la aplicación Mi Home, puedes encontrar fácilmente la mejor ubicación para tu Range Extender y maximizar óptimamente el rendimiento y la cobertura.

Rebaja

Este dispositivo tiene un precio de 19,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 42 por ciento, con lo que se queda en 11,49 euros.

