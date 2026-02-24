Mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para hacerse con la vajilla de gres que es tendencia y tiene un precio muy reducido

Desde que Lefties lanzó su línea Home ésta ha sido un absoluto éxito, sobre todo porque ofrece artículos que podrían encajar más en Zara Home pero a precios mucho más reducidos.

Y ahora venden una vajilla de gres que es tendencia a un precio de risa, una colección que dará un toque de distinción a tu casa. Mañana se esperan colas kilométricas en Lefties para hacerse con ella.

Vajilla. / Lefties

Se trata de una vajilla cuyas piezas se compran de forma individual en un tono marón chocolate y con un detalle de raya a constraste. Aquí podemos encontrar un plato llano, un bol y un plato de postre. Pero también una ensaladera o una taza que hacen que sea irresistible.

Y por supuesto, con unos precios más que ajustados, ya que menos la ensaladera, que tiene un precio de 15,99 euros, el resto de elementos de la vajilla están desde 4,99 a 6,99 euros, un chollo, más teniendo en cuenta la calidad de estos productos.

Zara Home

Es seguro que, sin en lugar de venderse en Lefties estuvieran en Zara Home, donde encajan perfectamente, su precio sería mucho mayor.