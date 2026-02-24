Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros
Dara un toque de elegancia a tu hogar
Si hay un sitio donde puedes encontrar los productos más virales, ese es Action. Y es que ahora tienen la lámpara de mesa más viral que está disponible en dos colores por solo 6,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.
Se trata de una lámpara con la que le darás un toque de elegancia a tu hogar. Y es que la llamativa base en forma de arcoíris y la pantalla de tela le dan un aspecto contemporáneo que encaja en cualquier espacio.
Además, es perfecta como iluminación de ambiente en el salón, el dormitorio o en un escritorio.
Esta lámpara viral está disponible en colores blanco y negro, perfectos para adaptarse al estilo de tu hogar. Cuenta con casquillo E14 y un cable de 120 centímetros.
Promoción semanal
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta lámpara ya tenía un ajustado precio de 8,95 euros, pero está dentro de la promoción semanal de Action, con lo que se queda en 6,95 euros, un chollo.
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
- El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros