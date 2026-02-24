Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros

Si hay un sitio donde puedes encontrar los productos más virales, ese es Action. Y es que ahora tienen la lámpara de mesa más viral que está disponible en dos colores por solo 6,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.

Se trata de una lámpara con la que le darás un toque de elegancia a tu hogar. Y es que la llamativa base en forma de arcoíris y la pantalla de tela le dan un aspecto contemporáneo que encaja en cualquier espacio.

Lámpara de mesa. / Action

Además, es perfecta como iluminación de ambiente en el salón, el dormitorio o en un escritorio.

Esta lámpara viral está disponible en colores blanco y negro, perfectos para adaptarse al estilo de tu hogar. Cuenta con casquillo E14 y un cable de 120 centímetros.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta lámpara ya tenía un ajustado precio de 8,95 euros, pero está dentro de la promoción semanal de Action, con lo que se queda en 6,95 euros, un chollo.