Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva mochila refrigerante más barata del mercado: más de 7 horas de frío y disponible en dos colores

Este modelo, fácil de llevar, cuenta con correas acolchadas y ajustables para facilitar su transporte donde guardar hasta 9 kilos de mercancía

Manuel Riu

El calor hace acto de presencia y ya son muchos los que piensan en verano, playa, piscina, festivales y vacaciones. Lidl se convierte en un gran aliado parar preparar la temporada de buen tiempo. Las ofertas a precios reducidos se suceden en las tiendas para que todo el mundo pueda sacar el máximo partido a su dinero.

Durante estos meses Lidl tiene previsto ofrecer ofertas exclusivas para aumentar su poder adquisitivo. Incluso los amantes de la moda no darán crédito a sus ojos. Para renovar su vestuario, la cadena de descuento ha decidido multiplicar las prendas imprescindibles y económicas.

Ahora que llegan los días soleados, es el momento de hacer excursiones, picnics, salidas... Pero para que la salida al aire libre sea un éxito, hay que ser previsor y organizar todo. Sobre todo, a la hora de comer...

Y es que tanto si te vas de acampada al bosque como si solo vas a la playa, necesitas mantener tus alimentos frescos. Y ese es precisamente el reto que supera esta mochila isotérmica que vende Lidl. El modelo MISTRAL® es ideal para transportar bebidas y alimentos fríos. Gracias a su capacidad de 20 litros, te permite llevar todo lo necesario para preparar un auténtico festín. Está dividida en compartimentos y cuenta, entre otras cosas, con una sección para alimentos delicados. Con ella, tus alimentos se mantendrán frescos durante un máximo de 7 horas. Su interior, fabricado en PVC y espuma, es resistente a las altas temperaturas. Incluso en días de calor extremo, tus alimentos estarán a salvo en esta espaciosa bolsa. Este modelo, fácil de llevar, cuenta con correas acolchadas y ajustables para facilitar su transporte donde guardar hasta 9 kilos de mercancía.

Esta mochila se vende en Lidl en dos colores (verde/rosa y turquesa). Y si la quieres, más vale que corras a por ella a Lidel, ya que esta bolsa isotérmica se convertirá rápidamente en la compañera ideal para todas tus excursiones veraniegas.

Por último, su precio también es lo que la hace tan popular entre los clientes de la cadena de descuento. Para hacerte con esta bonita bolsa, que no tiene nada que envidiar a los modelos que se pueden encontrar en otras grandes marcas, solo tendrás que gastarte 14,99 euros.

