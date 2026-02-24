Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la solución definitiva para ahorrar espacio en tu armario: disponible por 3,99 euros

Benito Domínguez

Si quieres tener tu armario ordenado y ahorrar espacio, no puedes perderte la solución definitiva que venden en Lidl que está disponible por solo 3,99 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de unas perchas especiales con dos ganchos que son ideales para colgar camisetas de tirantes o faldas.

Estas perchas tienen una forma resistente y que permite ahorrar espacio, con elementos antideslizantes en la zona de los hombros y en la barra para pantalones.

Además, tiene una práctica abertura para colgar y descolgar fácilmente prendas de cuello estrecho; así como una barra adicional para corbatas, cinturones o bufandas.

En cuanto a la parte de los hombros, es redondeada para no dañar el tejido. También son aptas también para colgar y secar ropa húmeda, y su gancho es giratorio.

Colores

Está disponible en colores blanco y negro y cada pack incluye 10 unidades. El precio de cada pack en Lidl es de 3,99 euros.

