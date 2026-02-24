Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de Mickey Mouse y sus amigos: desde pijamas hasta bolsos con las icónicas orejas de ratón

Una gran cantidad de artículos con precios reducidos

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Si eres fan del ratón más famoso de todos los tiempos no puedes perderte la colección que ha lanzado Primark de Mickey Mouse y sus amigos, que incluye desde pijamas hasta bolsos con las icónicas orejas de ratón. Una gran cantidad de artículos con precios reducidos.

Y es que si te encantaría vivir en el mundo de Disney, en Primark encontrarás casi todo lo que deseas con la colección de Mickey Mouse.

Colección Mickey y amigos.

Colección Mickey y amigos. / Primark

¿Te apetece hacerte con una camiseta de Mickey Mouse para hombre? ¿O llenar tu casa de juguetes para tu pequeño? Ahora, por fin puedes. Hay vestidos, tops y camisetas de Mickey Mouse, así como sudaderas y muchas más prendas de ropa inspiradas en tus personajes favoritos de Disney.

Tanto si buscas una camiseta o sudadera de Mickey Mouse para adultos como prendas adorables para niños y bebés, en Primark tienen a toda la familia cubierta con esta fabulosa colección de Mickey x Primark.

Colección Mickey y amigos.

Colección Mickey y amigos. / Primark

Otras colecciones

Pero la colaboración con Disney no acaba aquí, ya que en Primark también hay ropa de El Rey León y Lilo y Stitch.

