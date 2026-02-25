Colas en Ikea para comprar la caja de galletas inspirada en las de la casa de la abuela, pero con un toque moderno

La lata de galletas danesas en casa de las abuelas es un clásico. Son muy socorridas por si llegan visitas y la caja sirve para guardar cosas una vez se terminen. Si piensas en una caja de lata seguro te viene a la mente alguna imagen de tu infancia y una de estas cajas llenas de hilos o fotografías.

Ikea es especialista en rescatar esos objetos que han estado toda la vida en las casas y darles un toque moderno y funcional. Aunque la multinacional sueca también vende comestibles, sus cajas de galletas vienen sin galletas.

Venden un pack de dos latas con tapa en amarillo y azul pállido por 9.99 euros. "Dale un toque divertido y estiloso al almacenamiento", recomiendan desde Ikea. Las latas con tapa BETTHAJ vienen en varias versiones para guardar de todo, desde café hasta galletas. Las venden en varios tamaños y formatos pero todas en estos tonos pastel que recuerdan al estilo "aesthetic" (bonito y estético) que tanto se lleva en redes sociales.

Las latas de Ikea pasa galletas / Ikea

Cada lata (2.5 L) tiene el tamaño ideal para guardar galletas y otros alimentos horneados, pero también es perfecta para guardar dulces y otros ingredientes secos. Están hechas de acero estañado, que bloquea eficazmente la luz y ayuda a preservar el sabor y el aroma de los alimentos secos. Este material es ligero pero duradero que soporta los golpes y el desgaste del día a día.

La segunda vida de las latas de galletas

El encanto de estas cajas de galletas, además de su estética, es su segunda vida. Las cajas de galletas danesas originales, con su resistencia y decorados cargados, han formado parte de nuestra vida. Tras pasar por la cocina para acompañar el café, han pasado a ser el costurero de muchas madres y abuelas. Un lugar donde almacenar fotografías, cartas y papeles que no quieres perder.

Ikea ha sabido apelar a la nostalgia con esta colección inspirada en la familia, pero con una gran funcionalidad. Sirven para recordar, almacenar y decorar. Un tres en uno que está provocando que muchas personas se acerquen a Ikea a hacerse con estos recipientes.