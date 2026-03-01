Estás poniendo en riesgo tu salud si calientas la comida en el microondas dentro de un plástico: "Se produce el efecto goma de borrar"
"Se calcula que hay mil partículas de microplásticos rondando por nuestro cuerpo", alertan los expertos
Estás poniendo en riesgo tu salud. Así lo advierte la nutricionista Boticaria García sobre una práctica cotidiana que todos o casi todos hacemos: calentar en el microondas comida dentro de un plástico. Ya sea un táper o el mismo envase de compra. ¿Cuál es el peligro? Comernos microplásticos.
Según la famosa farmacéutica, calentar la comida en plásticos es un gran error por su "efecto goma de borrar". Boticaria García lo explicó recientemente en el programa "Y ahora Sonsoles", de Antena 3, donde tomó como ejemplo la mítica tortilla de patata de supermercado envasada. "Algunos de estos recipientes indican que pueden meter en el microondas, aun así lo mejor, y sobre todo si es algo habitual, es que lo viertas en un plato para evitar el efecto goma de borrar", advirtió.
Y es que cuando la comida está fría, esos plásticos no son peligrosos. Ahora bien, cuando se someten a calor, sí. Y sucede algo parecido a lo que pasa cuando frotamos una goma de borrar: se desprenden partículas, "hilillos". Son los microplásticos, que sin darnos cuenta los estamos ingiriendo.
Muy peligroso para los niños
"Hay plásticos más seguros que otros", puntualiza Boticaria García, que aporta datos. "Hay 16.000 partículas de plástico, de las cuales 4.000 pueden ser tóxicas y en nuestro cuerpo se han descubierto que hay 1.000 rondando por ahí". Son los pequeños plásticos, que sirven para unir otros plásticos más grandes. Estos entran en nuestro cuerpo y es especialmente peligroso para los bebés y niños.
Llegan hasta el cerebro, el pulmón, el corazón, las arterias, el aparato reproductivo, el hígado... Y lo peor es que muchas veces no somos capaces de salir de allí, provocando enfermedades. Por ejemplo, "son un imán para el colesterol, provocan hígado graso sin necesidad de consumir alcohol, depresiones...".
