Colas kilométricas en Action para hacerse con la potente aspiradora que garantiza una limpieza profunda de cualquier tipo de suelo: disponible por 49,98 euros
Un producto que está incluido en su promoción semanal
En las tiendas Action venden casi de todo, también aspiradoras. Y es que han puesto a la venta una potente aspiradora que garantiza una limpieza profunda de cualquier tipo de suelo y que solo cuesta 49,98 euros. Se trata de un producto que está incluido en su promoción semanal, se formarán colas kilométricas en Action para hacerse con esta aspiradora.
Es una aspiradora de la marca Philips modelo 1.000 series de 750 varios. Gracias a su diseño compacto, su manguera flexible y su depósito de polvo fácil de vaciar, podrás limpiar toda la casa sin esfuerzo.
Además, esta aspiradora que venden en Action es eficiente, fácil de usar y diseñada para la comodidad diaria.
La aspiradora Philips que venden en Action es de color blanco, no tiene bolsa y va conectada a la red, con lo que nunca te quedarás sin batería como puede ocurrir con otro tipo de aspiradoras.
Rebaja
El precio de esta aspiradora antes de la rebaja de Action era de 69,95 euros, pero le han hecho un descuento del 28 por ciento, con lo que se queda en 49,98 euros.
