Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la batería externa con la que el teléfono móvil nunca te dejará tirado: disponible en varios colores por 9,95 euros

La batería interna de los móviles cada vez dura menos y muchas veces nos vemos obligados a cargar el móvil hasta dos veces al día por el miedo a quedarnos tirados. Eso implica, además, contar con varios cargadores repartidos por diferentes lugares de la casa y el trabajo. Pues en Action te venden la batería externa con la que el teléfono móvil nunca te dejará tirado. Además, está disponible en varios colores por 9,95, mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.

Se trata de una batería externa portátil de la marca Sitecom de 20 vatios y 10.000 mAh que cuenta con 2 puertos USB-A y un puerto USB-C. Con esta batería puedes cargar tu teléfono hasta en dos ocasiones.

Batería externa. / Action

Además, muy importante porque no todas las baterías externas son iguales, esta que venden en Action es segura para llevar en el avión, con lo que es perfecta para llevarla de viaje.

Asimismo, con la batería te incluye un cable de USB-C a USB-A.

Colores

Estas baterías están disponibles en colores gris, verde y negro, y su precio original era de 12,95 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 9,95 euros.