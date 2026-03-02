Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el completo set de dibujo que está a la mitad de su precio
Sin duda se trata de una toda una ganga
Tanto si te dedicas al dibujo como afición como si tienes hijos en edad escolar no puedes perderte la oferta que acaba de lanzar Lidl, un completo set de dibujo que está a la mitad de su precio. Sin duda, se trata de toda una ganga, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con este set.
Se trata de un set de dibujo de la marca Staedtler que es ideal para desarrollar la creatividad.
Tanto si te dedicas al dibujo como afición como si tienes hijos en edad escolar no puedes perderte la oferta que acaba de lanzar Lidl, un completo set de dibujo que está a la mitad de su precio. Sin duda, se trata de toda una ganga, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con este set.
Se trata de un set de dibujo de la marca Staedtler que es ideal para desarrollar la creatividad.
Está formado por lápices y rotuladores de colores. Los lápices de color son en formato hexagonal clásico con mina borrable. Así, los pequeños errores se pueden corregir de inmediato con la punta de goma. Además, la capa protectora blanca fortalece el núcleo de plomo y aumenta la resistencia de rotura. Y la madera es procedente de bosques gestionado de forma sostenible con certificado PEFC.
En cuanto a los rotuladores, tienen capuchón transpirable. Además, son fácilmente lavables sobre la mayoría de telas. Tienen un ancho de línea de aproximadamente 1,0 milímetros.
Colores
El set cuenta con 24 colores diferentes y su precio antes de la oferta es de 4,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 50 por ciento, la mitad, con lo que se queda en 2,49 euros.
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros