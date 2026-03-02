Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los leggins de mujer más baratos del mercado: disponibles en dos colores por 2,49 euros
Una oferta sin duda irrepetible
Los leggins son, sin duda, una de las prendas de vestir más cómodas y combinables del mundo. Pero es que en Lidl tienen los leggins de mujer más baratos del mercado. Están disponibles en dos colores por 2,49 euros.
Estos leggins, que puedes comprar en colores azul y negro, tienen cinturilla elástica.
Son cómodos y agradables al tacto y tienen un alto contenido de algodón, dando cuenta de que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África.
Además, ofrecen un ajuste óptimo gracias al elastano LYCRA®.
Tallas
Estos leggins tipo pirata están disponibles en las tallas XS, S y M. Su precio original era de 3 euros, pero ahora en Lidl tienen una rebaja del 17 por ciento y se quedan en 2,49 euros.
