Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la colección deportiva a precios técnicos con la que están haciendo la competencia a Decathlon

Parece que Lidl está empeñado en hacerle la competencia a unas tiendas con las que hasta ahora no había confrontado directamente. Y es que ha lanzado una marca propia de ropa deportiva con precios técnicos. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con algún artículo de esta colección.

Camiseta técnica. / Lidl

Seguro que has visto alguno de los anuncios de la nueva marca deportiva de Lidl en televisión o internet. Se trata de la marca Crivit y, en estos anuncios, como también ocurre con la marca Parkside de herramientas, solo aparece al final que se venden en los supermercados Lidl. Algo normal, ya que se trata de una marca creada por los supermercados de origen alemán.

Calcetines tobilleros. / Lidl

Entre los muchos productos que venden en Lidl de la marca Crivit, destacan algunas ofertas de con descuentos de entre el 10 y el 30 por ciento. Así puedes comprar un pantalón corto de chándar para mujer o una cámisete técnica para hombre por 2,99 euros (25% de descuento), unos calcetines tobilleros para hombre por 2,49 euros (16%) o un rodillo, un rodillo doble y pelota de masaje o un set de puntos de gatillo que sirven para fitness, yoga o pilates por 3,49 euros (30% de descuento).

Bajo precio

Sin duda lo más destacado de esta línea de productos deportivos es su bajo precio, del que suelen hacer insignia los supermercados Lidl.