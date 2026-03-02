Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el robot de cocina que siempre se acaba agotando: ahora 50 euros más barato
Se trata de la versión inteligente del Monsieur Cuisine
Cada vez que sale a la venta pasa lo mismo, se acaba agotando rapídismo. Así es el robot de cocina de Lidl, el Monsieur Cuisine en su versión inteligente, que ya puede comprarse en sus supermercados y está 50 euros más barato. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
La versión "smart" del robot de cocina de Lidl tiene una pantalla más grande, de 8 pulgadas; y es multifuncional, ya que cuece, sofría, cuece al vapor, amasa, mezcla, bate, pica, tritura, muele y emulsiona.
Tiene función WIFI y control por voz, diez velocidades y botón turbo. También tiene báscula integrada hasta 5 kilos, 600 recetas preinstaladas y puedes programar las recetas de forma automática hasta 12 horas.
Tiene una temperatura regulable en intervalos de 5 grados entre 37 y 130 grados, así como temporizador de 99 minutos.
Precio
Este maravilloso robot de cocina suele tener un precio de 299 euros, pero en Lidl le han rebajado 50 euros, con lo que se queda en solo 249,99 euros.
