Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa de mujer más barata del mercado: perfecta para completar cualquier look
Una oferta que no podrás rechazar
La blusa básica es, sin duda, el complemento perfecto para cualquier look. Pues en Lidl tienes, además, la blusa de mujer más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una blusa que está disponible en tres colores, azul claro, negro y blanco; y que cuenta con fibras de origen natural y es especialmente suave y agradable al tacto gracias a la viscosa.
Además, es de cuello Kent y cuenta con una moderna estructura arrugada. También tiene botonadura continua y puños, hombros descubiertos; y su parte trasera es alargada y el bajo redondeado, además de tener corte holgado.
Precio
Esta blusa de mujer que venden en Lidl tenía un precio de 4,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 3,49 euros.
