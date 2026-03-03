Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa de mujer más barata del mercado: perfecta para completar cualquier look

La blusa básica es, sin duda, el complemento perfecto para cualquier look. Pues en Lidl tienes, además, la blusa de mujer más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una blusa que está disponible en tres colores, azul claro, negro y blanco; y que cuenta con fibras de origen natural y es especialmente suave y agradable al tacto gracias a la viscosa.

Blusa. / Lidl

Además, es de cuello Kent y cuenta con una moderna estructura arrugada. También tiene botonadura continua y puños, hombros descubiertos; y su parte trasera es alargada y el bajo redondeado, además de tener corte holgado.

Precio

Esta blusa de mujer que venden en Lidl tenía un precio de 4,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 3,49 euros.