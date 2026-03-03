Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la placa de inducción portátil más barata del mercado: podrás llevar la cocina a cualquier rincón
Una forma de cocina rápida y de forma eficiente
Si quieres cocinar de una forma rápida y eficiente, y no preocuparte de dónde hacerlo, no te puedes perder esta oferta de Lidl, la placa de inducción portátil más barata del mercado, con la que podrás llevar la cocina a cualquier rincón. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Esta placa de inducción portátil, que tiene una potencia de 2.200 vatios, tiene una superficie de cristal especial de fácil limpieza y diez niveles de potencia y temperatura ajustables (200–2000 W, 60–240 °C).
También cuenta con 8 programas automáticos: mantener caliente, guisar, leche, boost, agua, freír, sopa y guiso.
Asimismo, ofrece apagado automático después de 120 minutos; además de contar con seguridad para niños.
Su rango de temperatura está entre los 60 y los 240 grados; y la zona de cocción tiene un diámetro de entre 10 y 22 centímetros.
Sus medidas aproximadas son de 27 x 6,3 x 31 centímetros y el cable de conexión mide unos dos metros.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta placa de inducción portátil que venden en Lidl tenía un precio de 34,99 euros, pero ahora se puede adquirir por 31,99 euros.
