Mañana se esperan colas kilométricas en el Lidl para conseguir la tostadora más bonita y económica del mercado: por 12 euros y con función de descongelación

En Lidl no solo se encuentran electrodomésticos buenos y baratos, sino también bonitos. Las tres "b". Así pasa con la tostadora, la batidora de vaso y el hervidor de agua de la marca Silver Crest que el famoso supermercado vende en tres colores y a un precio muy económico: todo sale por unos 50 euros. El diseño de los tres electrodomésticos, que se venden por separado, parece sacado de una tienda de Zara Home como poco.

Con unos finos relieves y disponible en color beige, amarillo y negro, las tres piezas entran rápidamente por el ojo. La tostadora es de doble ranura, de 800 W y cuesta 11,99 euros. Según recoge su descripción, sirve para pan de molde y sándwich, tiene seis niveles de tostado ajustables, centrado variable de las rebanadas de pan, función de descongelación para descongelar y tostar al mismo tiempo, función de elevación automática para extraer de forma segura incluso las rebanadas de pan más pequeñas... Y por si fuera poco lleva también un soporte especial integrado para calentar cruasanes y panecillos. La tostadora es fácil de limpiar gracias a la bandeja recogemigas extraíble.

A la misma colección pertenece la batidora de vaso con capacidad para 1,75 litros y 600 W de potencia. El vaso es de vidrio robusto y de "alta calidad", según asegura Lidl. Viene con tapa con abertura de llenado y tapón dosificador, cuchilla especial endurecida de 4 hojas de acero inoxidable para triturar enérgicamente hielo, fruta y verdura, cinco niveles de velocidad para una mezcla flexible, función Pulse y hasta sugerencias de recetas. De batido de plátano, vainilla, capuchino, tropical, turrón, zanahoria... El vaso mezclador, la cuchilla, la tapa y el tapón dosificador son aptos para el lavavajillas. Su precio es de 24,99 euros.

Y, por último, está el hervidor de agua con filtro antical de 3.100 W. Posee base encapsulada de acero inoxidable con resistencia oculta, desconexión automática de seguridad y protección contra el funcionamiento en seco, base giratoria 360°, recogecables integrado y pies antideslizantes para una mayor estabilidad. Hierve 1 litro de agua en menos de tres minutos. La base está hecha en acero inoxidable. Su coste es de 14,99 euros.