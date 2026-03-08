La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: tus vecinos pueden echarte de casa hasta tres años en virtud de un artículo

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma a pesar de que mucha gente no lo sabe. Los vecinos de tu propio edifico pueden echarte de casa hasta tres años si "molestas". Y es que ser propietario de un piso no significa tener carta blanca dentro de una comunidad. La Ley de Propiedad Horizontal contempla un supuesto poco conocido que puede tener consecuencias muy serias: un juez puede privarte del uso de tu vivienda hasta durante tres años, aunque sigas siendo el dueño del inmueble en cuestión. ¿Dónde está la clave? Según los juristas que se han estudiado la Ley de Propiedad Horizontal está en el artículo 7.2 de la norma, que regula las llamadas actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

No se trata de una simple discusión puntual con un vecino. La ley se aplica cuando existe: ruidos continuados y graves (ojo, ambos adjetivos sin importantes), actividades ilegales, conductas peligrosas, situaciones que alteren seriamente la convivencia. Aplicar la ley tampoco es fácil. El procedimiento exige varios pasos. Primero, el presidente de la comunidad debe requerir formalmente al propietario o inquilino para que cese la actividad. Si el problema persiste, la comunidad puede acudir al juzgado.

En el caso de que el juez considera acreditados los hechos, puede: ordenadr el cese inmediato de la actividad, condenar al pago de daños y perjuicios y privar al propietario del uso de la vivienda durante tres años. La persona condenado, eso sí, seguirá siendo el propietario. ¿Y si es un arrendador? En el caso de que quien cause los problemas sea un inquilino, el juez puede incluso declarar extinguido el contrato de alquiler.

Pero ojo. Se trata de una medida excepcional, que los tribunales aplican cuando la conducta es grave y reiterada. No basta con una queja aislada o una discusión puntual. Sin embargo, la jurisprudencia ha confirmado en varias ocasiones esta posibilidad, especialmente en casos de ruidos persistentes, viviendas utilizadas para actividades ilícitas o comportamientos que generan un perjuicio serio al resto del edificio. La propiedad privada tiene protección constitucional, pero no es absoluta cuando entra en conflicto con los derechos del resto de vecinos.

En una comunidad, vivir en un piso implica aceptar ciertas reglas. Y cuando esas normas se vulneran de forma grave y continuada, la ley prevé una sanción que muchos desconocen: puedes seguir siendo propietario, pero no poder vivir en tu propia casa durante años.